والدة نيمار تواعد شابا يصغر ابنها ..وهل تركته بسبب ميوله الجنسية؟-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - خرج إلى العلن خبر علاقة جمعت ​نادين سانتوس​ والدة نجم كرة القدم البرازيلي ​نيمار​ بشاب يصغرها بـ 30 عاماً وهو عارض الأزياء البرازيلي ​تياغو راموس​ 22 عاماً الذي يصغر ابنها بـ 6 أعوام ، بعد إعلانها الخبر في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وقام نيمار بالتقاط صورة مع الشاب، وبارك للثنائي على الارتباط .

لكن بعد تردد أخبار عن انفصال الثنائي بسبب تقارير تتحدث عن ميول العارض المثلية ، كشفت معلومات صحفية برازيلية، عن استمرار العلاقة العاطفية بين والدة نيمار وصديقها عارض الأزياء

وأشارت صحيفة "باهيا" البرازيلية، إلى أن والدة نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، طالبت صديقها بالإبتعاد خلال الفترة المقبلة، وأن ينتقل للعيش مع عائلته، حتى تقل الأخبار المتعلقة بماضيه، مشيرة إلى أن علاقة والدة نيمار مع راموس، ستكون سرية ولن يظهرا سويا في المناسبات والاحتفالات العامة، ولن ينشرا صورا على مواقع التواصل الاجتماعي تظهرهما مع بعض.

وكانت تقارير صحفية، قد أشارت أول من أمس الخميس، لنهاية علاقة والدة النجم البرازيلي، مع صديقها تياغو راموس، بعد 13 يوما فقط من الإعلان عن بداية العلاقة العاطفية.