كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 09:25 مساءً - انت الان تقراء خبر علي ربيع ومصطفى خاطر يتورطان في وصل أمانة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب صاحب العمل في الشركة التي يعمل بها كل من الفنان علي ربيع ومصطفى خاطر أن يقوموا بتوصيل مبلغ قيمته خمسة مليون جنية، ولكن عليهما امضاء وصل أمانة بهذا المبلغ أولا.

رفض الفنان علي ربيع أن يقوم بإمضاء وصولات أمانة قائلا: "لا انا رقبتي بقت كلها وصولات أمانة مش همضي حاجة"، ليحاول صاحب العمل اقناعهم بالامضاء ويتم أخذهم بالفعل لكي يمضوا ويبدو أنهم سوف يورطون أنفسهم في مشكلة جديدة.

وتدور أحداث مسلسل "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.

وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.