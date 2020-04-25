كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 09:25 مساءً - انت الان تقراء خبر "مقولتليش انك هتتجوز سمية الخشاب".. مصطفى خاطر يزف عريس في "عمر ودياب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يطلب الفنان مصطفى خاطر من الفنان علي ربيع أخذ سيارة العمل لتقضية بها بعض المهام، ويقوم بتوصيل عريس وعروسة وعند انتظاره للعروسة مع العريس في الخارج يقول للعريس الذي يدعى أشرف "كده يا أشرف متقوليش انك هتتجوز سمية الخشاب".

وتتفاجئ العروسة انه سوف يتم زفافها في سيارة تشبه المساجين، ليرد الفنان مصطفى خاطر قائلا: "أحمدي ربنا انتي كنتي هتتزفي في مواتير وبس بحبة المكياج دول"، لتصرخ أنها لا تريد الزفاف في هذه السيارة ليرد عليها "أنتي جوزك عليه طار أصلا أجمدي ربنا".

وتتفاجئ أن زوجها عليه طار دون علمها ثم يطلق عليهم النار ويركب الفنان مصطفى خاطر السيارة سريعا مع العريس ويبعد العروسة حتى لا تركب السيارة التي سخرت منها.

وتدور أحداث مسلسل "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.

وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.