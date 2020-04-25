تراند اليوم : قبل الكل : مشاهدة الحلقة الثانية من مسلسل ” البرنس” لمحمد رمضان .. إتفرج

فارس طارق – أميرة علي

ينتظر الجمهور بشوق كبير عرض مسلسلات رمضان من عام إلي أخر، حيث يعرض في رمضان 2020 العديد من المسلسلات من بينهم مسلسل ” البرنس” .

وتعرض لكم الخليج 365 يوميا المسلسل للمشاهدة عبر المنصات الالكترونية المختلفة فورا عقب رفعها علي المواقع الخاصة بها.

لمشاهدة الحلقة برجاء الضغط هنا

مسلسل “البرنس”، من إنتاج سينرجى، حيث صور المخرج محمد سامى آخر مشاهد العمل قبل عدة أيام، وهو مشهد زفاف محمد رمضان، كما صور الساعات التى سبقت الزفاف عدة مشاهد فى منطقة “الكيت كات” تحديداً داخل إحدى العوامات على النيل، وجمعت المشاهد كل من محمد رمضان، أحمد زاهر، ورجينا، محمد علاء جمايكا، وآخرين.