تراند اليوم : القبض على سما المصري لحماية المصريين من فيديوهاتها برمضان ..تفاصيل

فنون - 25/04/2020 18:30

الخليج 365 - أفادت وسائل اعلام مصرية بأن الأجهزة الأمنية في جمهورية مصر العربية ألقت القبض على الراقصة الاستعراضية سما المصري، الجمعة، بسبب مقاطع فيديو جريئة ومخلة بالاداب نشرتها قبل بداية شهر رمضان المبارك .

وكان قد أمر النائب العام بالتحقيق مع المتهمة سامية أحمد عطية وشهرتها سما المصري بعد أن ألقت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية القبض عليها صباح اليوم الجمعة الموافق ٢٤/ ٤/ ٢٠٢٠؛ تنفيذًا لأمر النيابة العامة بضبطها، وستعلن النيابة العامة ما ستسفر عنه التحقيقات في بيانٍ لاحق.

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وكانت الإعلامية ريهام سعيد قد شنت هجوما على سما المصري على خلفية واقعة القبض على فتاة التيك توك الشهيرة حنين حسام، وإحالتها للتحقيق بتهمة نشر الفسق عبر مواقع التواصل الاجتماعي

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وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام": "طبعا أنا ضد ظاهرة العيال اللي تطلع تعمل لايف زي حنين بس هي عندها 18 سنة واتقبض عليها. طب بالنسبة لمدام سما؟؟؟ بتنشر إيه؟ وليه متسابة كده؟".

كما تقدم عددا من المحامين ببلاغات ضد سما المصري يتهمونها بإرتكاب جرائم ضد الأداب العامة وتقديم محتوى جنسي على مواقع التواصل الإجتماعي .