علي معلول ينهار بسبب "مقلب" رامز جلال.. ويتوعد بإعدامه! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سقط لاعب النادي الأهلي والمنتخب التونسي علي معلول ضحية برنامج "رامز مجنون رسمي" المعروض على قناة mbc مصر خلال شهر رمضان الجاري.
بدأ البرنامج باستضافة معلول في برنامج حواري تقدمه الإعلامية المصرية "أروى" يعتمد على جلوس الضيف على كرسي الاعتراف لكشف جانب من تفاصيل حياته الشخصية.
وعندما تبدأ أسئلة البرنامج الحواري تأتي فقرة عرض صور بعض الشخصيات وحينها يخرج رامز من صورته بشكل يرعب الضيف الجالس "معلول" المقيد في الكرسي بشكل يجعله غير قادر على التحرك.
بعدها يقوم رامز باستكمال برنامجه بتلوين شعر الضحية ثم "كهربته" وإغراقه بالمياه بعدها تبدأ الفقرة المرعبة في "تطويح" الكرسي الجالس عليه في الهواء وسط صراخ اللاعب.
واستغل رامز موقف معلول وأخذ منه وعدا بعدم المساس به وحلّفه بابنه "كريم" ورغم ذلك تغيرت ملامح اللاعب وظل يردد:"لو فكتني هعدمك، ومحدش يعمل معايا كده".
وواصل جلال كهربة الضيف "معلول" عدة مرات وتدويره في الهواء بشكل مخيف ومرعب جعل اللاعب يصرخ بشكل هستيري "لا يا رامز والنبي".
ثم جاءت فقرة إخراج حيوانات مرعبة مثل الثعابين وسط صرخات معلول دون أن يستجيب رامز لتوسلاته، فقال له رامز مداعبا "أنا عارف أنا ممكن أخليك تمضي للزمالك تحت تأثير الثعبان" فقال له اللاعب بشجاعة "هات الثعبان".
وباقتراب نهاية الحلقة ظن اللاعب أن المقلب انتهى وخلال توجه معلول للانتقام من رامز سقط في بركة مياه بشكل مخيف ورغم كل ذلك ظن المشاهدون أن اللاعب سينتقم من رامز بعد نهاية المقلب لكنه تذكر قسمه ولم يتعرض له.
يذكر أن رامز عاد إلى القاهرة، الثلاثاء، قادماً من دبي، وذلك بعد فتح رحلات طيران استثنائية لإعادة المصريين العالقين بالخارج، حيث كان متواجدا في دبي على مدار الأشهر الطويلة الماضية، لانشغاله بتصوير حلقات برنامجه هناك، وفور عودة رامز إلى القاهرة تم وضعه في الحجر الصحي بأحد فنادق أكتوبر على أن يتواجد هناك لمدة 14 يوما.
وينتظر رامز جلال استئناف تصوير فيلمه الجديد "هيكل نظمي"، الذي يجمعه بالنجمة غادة عادل وتأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، حيث توقف العمل بسبب انشغال رامز ببرنامجه وغادة بمسلسلها "ليالينا 80"، على أن يعود التصوير مرة أخرى بعد انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا، وإنهاء الإجراءات الوقائية التي فرضتها الحكومة.
كانت هذه تفاصيل خبر علي معلول ينهار بسبب "مقلب" رامز جلال.. ويتوعد بإعدامه! (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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