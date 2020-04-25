مصادفتان بين ياسمين صبري ودينا الشربيني تشوقان الجمهور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا تزال ردود الأفعال حول الحلقات الأولى من مسلسلات رمضان 2020 حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي إذ يتواصل البحث عن أفضل الأعمال التي يرغب المشاهدون في متابعتها وكان من بين هذه الأعمال "لعبة النسيان" الذي تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني، و"فرصة تانية" الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين صبري.

ومن المصادفات التي حدثت في مسلسلي "لعبة النسيان" و"فرصة ثانية"، في انطلاقة أولى حلقاتهما ارتباط الفنانتين دينا الشربيني وياسمين صبري بفقدان ذاكرتهما، الأمر الذي جعل الكثير من المتابعين يتشوقون لأحداث العملين، وما يدور للبطلتين في العمل، كما أن ياسمين صبري تعرضت للخيانة من حبيبها، أما دينا الشربيني فتم اتهامها بالخيانة.

وظهرت صبري في أولى حلقات "فرصة ثانية" وهي تجسد شخصية يرحب الفتيات بها وكأنها تريد أن تجعل كل البنات يقتدين بها في العلاقات مع الجنس الآخر، حيث ظهرت ناصحة، لا تتنازل، أو تضحي من أجل شخص متردد أو من أجل رجل بشكل عام، وتمتاز ياسمين صبري في الحلقة بشخصية قوية تتمنى السيدات أن يكنّ في نصف جبروتها.

ولكن هذه الشخصية لم تصل لهذا الجبروت إلا بعد تعرضها في أحداث "فرصة تانية" للخيانة من الفنان أحمد مجدي، حيث كانت ترتبط به عاطفيًا، ولكنها تقرر الابتعاد عنه، ورغم محاولاته في اقتحام حياتها للعودة إليها يجد رفضًا تامًا إلى أن يذهب للزواج من الفنانة آيتن عامر التي تطارده.

وخلال إقامة حفل زفاف أحمد مجدي وآيتن عامر، يصل الخبر إلى ياسمين صبري، الذي اتضح أنها كانت تتظاهر بالقوة والابتعاد عنه وأنها لا تزال تحبه، وعلى إثر علمها بالخبر تنقلب سيارتها ويتم نقلها للمستشفى وعندما تستفيق لا تستطيع التعرف على أسرتها وتفقد الذاكرة بسبب الحادث.

وفي أجواء من الغموض والإثارة، بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "لعبة النسيان"، للفنانة دينا الشربيني حيث كانت تجلس "رقية"، مع زوجها "أمجد"، الذي يجسده الفنان أحمد صفوت، وظهرت وهي في حالة ولادة، وعند مغادرة الجميع للغرفة بعد ولادة طفلها تسقط من أعلى السرير بشكل مفاجئ.

ومع توالي الأحداث، تظهر "رقية" داخل غرفة بأحد المستشفيات وتستفيق من غيبوبة استمرت لمدة 4 أشهر، تعرضت خلالها لحالة من فقدان الذاكرة التام الذي يصدمها بالواقع المحيط بها، حتى يتضح أن زوجها توفي ويقوم شقيقه بتوجيه تهمة خيانة شقيقه المتوفى لها، وتسببت خيانتها في نشوب شجار بين عشيقها وزوجها انتهى بمقتل الاثنين داخل الفيلا الخاصة بالزوج.

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وحظيت حلقتا لعبة النسيان وفرصة تانية باهتمام جماهيري كبير بين الجمهور، وتحدث متابعون عن تألق ياسمين صبري في الحلقة وأشادوا بنص العمل، فيما سخر منه البعض الآخر.

كما أشاد الكثيرون بأداء دينا الشربيني في مسلسل "لعبة النسيان" وقالت متابعة تدعى نسرين: "مسلسل #لعبة_النسيان بدايه قويه جدًا جدًا ومشوّقه نار تمثيل دينا الشربيني رائع".

وأضافت أخرى قائلة: "لعبة النسيان ما توقعت قصته كذا، هه حسيت بتشويق بس الممثلين حبتين ونص، باقي أحمد داود ما بيّن دوره".

وكتب آخر: "مسلسل لعبة النسيان تحفة.. برافو شابوه على الموسيقى".

مسلسل لعبة النسيان ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية المشوقة وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

ومسلسل "فرصة ثانية" بطولة ياسمين صبري، دياب، آيتن عامر، هبة مجدي، أحمد مجدي، إدوارد، ونهال عنبير وغيرهم، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.