كيندال جينر تتلقى اعترافا بالحب من مالوما.. ويكشف لحظة وقوعه بعشقها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف المغني الكولومبي ونجم الموسيقى اللاتينية البالغ من العمر 26 عامًا "مالوما" لأول مرة عن مشاعره تجاه عارضة الأزياء العالمية ونجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيندال جينر، قائلاً إنه يكن لها كل الحب، ومعجب بها كثيراً.

ووفقاً لما صرح به الكولومبي "مالوما"، في مقابلة مع أكسيس هوليود"، فإن عارضة الأزياء قد دخلت قلبه منذ اللحظة الأولى التى رآها فيها.

وكشف المغني أنه التقى بكيندال خلال حملة كالفين كلاين، وأضاف أنه شعر بالتوتر الكبير عندما رأى نجمة تلفزيون الواقع.

وبعد أن صرح بذلك خلال اللقاء، أضاف مالوما، أنه لا يريد علاقة جدية في الوقت الراهن، بعد أن انتهت علاقته التي استمرت 5 سنوات مؤخراً.

وقال مالوما إنه يفضل التركيز على حياته المهنية والعيش في الوقت الراهن، لأنه يعتبر أنه لا يزال شابًا، ولا يريد أن يلتزم بأي شيء رسمي حالياً.

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وطرح مؤخراً النجم الكولومبي كليب أغنية "أمور دى مى فيدا" والتي تعني "حب حياتي" باللغة العربية، ويظهر مالوما فى الكليب وهو في عمر الـ80 من العمر.

كما حقق كليب "شانتاجي" الذى جمعه بالنجمة العالمية شاكيرا والذي تم إطلاقه في 2016، وهى واحدة من أغنيات ألبومها الغنائي "ألدورادو" الذي أطلقته في مايو 2017، إلا أن كليب الأغنية ما زال يحصد النجاحات حتى الآن.

كما وصلت نسبة مشاهدات كليب "شانتاجي" علي اليوتيوب أكثر من 2.5 مليار مشاهدة، وهي بالتأكيد نسبة كبيرة لم يستطع الكثير من النجوم الوصول إليها، والكليب تم تصويره في برشلونة أكتوبر 2016، وأخرجه المخرج والمصور الإسبانى خوم دى ليجوانا الذى أخرج بالفعل العديد من الكليبات الخاصة بشاكيرا.

ويعتبر النجم الكولومبي، أحد أهم الأصوات المعاصرة في عالم الموسيقى اللاتينية ونجمًا شابًا أثبت نجاحه ومكانته على الساحة العالمية بجدارة، وقد زادت مبيعات تذاكر الجولة الغنائية العالمية التي أطلقها عام 2017 "مالوما" عن مليون تذكرة. وقد أحيا خلال الجولة 105 حفلات غنائية في مختلف أنحاء العالم ليتصدر بذلك قائمة مبيعات تذاكر الحفلات الموسيقى اللاتينية عالميًا.