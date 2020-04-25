درة تبهر جمهورها بصورة جديدة لها عبر "إنستجرام"

نشرت الفنانة درة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة جديدة لها، وعلقت درة على الصورة قائلة : ???? معنى اسم درّة هي اللؤلؤة العظيمة النادرة".

ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات كالآتى :

جميييييييييلة ، ربنا يحفظك و يحميكي و يبارك فيكي يا اطيب و اجمل إنسانه فى العالم ، اية القمر ده".

يذكر أنه انتشرت في الفترة الماضية عدد من الشائعات التي تفيد بوجود ارتباط بين درة وهاني سعد وخاصة بعد تبادل رسائل رومانسية عبر انستجرام.

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