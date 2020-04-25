القاهرة - لايف ستايل
عبّرت الفنانة أصالة، عن إشتياقها لوجود طليقها المخرج طارق العريان، في شهر رمضان. وفي ردها على سؤال حول الشخص الذي ستفتقده هذا العام على مائدة الفطار في رمضان، قالت أصالة، خلال برنامج "إنسيدر بالعربي":"أكيد كلنا هنفتقد طارق".
يذكر أن أصالة، أحيت حفلا اونلاين مؤخرًا عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وقد حقق الحفل نجاحا كبيرا جدًا.
كانت أصالة أعلنت التبرع بأجرها المادى لجمعية أهل مصر؛ لمساعدتها فى حملتها للتصدى من فيروس كورونا.
وروجت أصالة للحفل عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بنشر بوستر ، وعلقت عليه: «لأنّ شهر رمضان الكريم القادم مُختلفة ظروفه.. والتّقارب ليس كما كان وكما اعتدنا عليه في السنين الّتي مضت.. أحببت أنّ أحتفل معكم يوم الأربعاء. كلّ عام وأنتمّ بخير وعوائلكم بخير .. وصحة وعافية وطمأنينة وسلام #أصالة».
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كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تؤكد أنها تفتقد طارق العريان على مائدة الطعام في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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