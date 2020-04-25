شكرا لقرائتكم خبر عن " مهم إننا نحب لكن الأهم إننا نتحب "رسالة ياسمين عبد العزيز فى مسلسلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة الأولي من مسلسل ونحب تاني ليه ، للنجمة ياسمين عبد العزيز ، الذي يذاع علي قناة CBC ، وقناة CBC دراما ، بنبذة تعريفية عن شخصية غالية التي تجسدها ياسمين عبد العزيز ، بأنها تحب الحياة ، وتسعي لراحة البال والسعادة ، وأنها راضية بحياتها وبكل خطوة فيها ، وسعيدة بنعم ربنا عليها ، كما انها تحب زوجها وإبنتها وبيتها ، ولكن لابد أن لا يكون الحب من طرف واحد ، فالأهم من أن نحب هو أن يحبنا الطرف الأخر .

وكشفت أحداث الحلقة الأولي إهمال زوج ياسمين عبد العزيز لها والذي يجسده الفنان شريف منير ، الذي يعمل مخرج للإعلانات ، كما أنها تعمل مهندسة ديكور ولديها جاليري خاص بها ، وأتضح أيضا حب صديقتها ميرنا والتي تجسده الفنانة سمر مرسي لزوجها شريف منير ، والتي تعمل مساعدة له ، ولكنها تأبي أن تبوح بذلك الحب كي لا تخون صديقتها ياسمين .

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وفي مشهد اخر تفاجأ ياسمين عبد العزيز زوجها بإحتفال صغير في بيتهم بمناسبة عيد لقاءهم الأول ، وتقدم له تمثالا يشبهه قامت بنحته ، ولكنه يتهكم عليه ولم يعجبه لانه يظهر بشكل منكسر ومستسلم، وهذا مالا يراه شريف منير في نفسه ، ثم يعرض عليها الخروج للاحتفال خارج المنزل، ويتنهي ذلك الاحتفال بمشاجرة كبيرة بين شريف وأحد الحاضرين بسبب ملاطفته مع زوجته ياسمين ، الأمر الذي لم يتقبله ويعتبره إهانة لشكله العام .

تنشب مشاجرة بين ياسمين وشريف عند عودتهم للمنزل ، يتهم فيها شريف زوجته بعدم تقديرها لزواجها منه، ويعترف لها بانه غير سعيد معها ، مما يجعلها تنهار لانها تحملت منه الكثير وتطلب منه الطلاق إذا لم يكن بالفعل سعيد معها ، وتتفاجأ في صباح اليوم التالي بطلاق زوجها شريف منير لها بحجة انه لم يعد يحتمل .