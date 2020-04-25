شكرا لقرائتكم خبر عن بداية قوية لـ "ريهام حجاج" فى مسلسلها "لما كنا صغيرين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بدء الحلقات الأولى من الأعمال الدرامية، يسعى كل نجم أن يحجز موعدا فى بيوت الأسر المصرية، خاصة إذا كانت المنافسة قوية فى موسم يشارك فيه أكبر نجوم الدراما، تلك التى يسمونها "براعة الاستهلال" لضمان متابعة المشاهدين للمسلسل حلقة بحلقة، وهذا ما نجحت فيه ريهام حجاج فى أولى حلقات مسلسل "لما كنا صغيرين" رغم أن خيوط الحكاية لم تكتمل بعد.





فى مشهد هو الأقوى فى الحلقة الأولى، جمع ريهام حجاج بالفنان محمود حجازى والذى يلعب دور زوجها ضمن الأحداث، حين رأته وهو يتعاطى المخدرات، مطالبة إياه بالطلاق، جمعت فيه بين شعورين، فهى فى الوقت الذى تثور فيه مطالبة زوجها يحيى بالانفصال، تحتفظ بمشاعر الحب تجاهه، لكنها لا تغيب عن ذهنها صور زوجها وهو يتعاطى المخدرات فى كل ركن من المنزل فكان قرارها الطلاق.





بدأت الحلقة الأولى من مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، بداية حميمية بين مجموعة من الأصدقاء وهم (ريهام حجاج وزوجها محمود حجازى ونبيل عيسى ونسرين أمين وكريم قاسم) فى حضور رئيسهم فى العمل محمود حميدة، إلا أن تلك البداية سرعان ما انقلبت رأسا على عقب، لتنكشف خطوط الحكاية الرئيسية.





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وفى خيط درامى آخر نكتشف أن نسرين أمين حامل من نبيل عيسى دون زواج، فاجتمع الأصدقاء فى محاولة لإقناعه على الزواج منها، إلا أنه يرفض ويطلب منها أن تجهض حملها، فتنتهى تلك الجلسة بطلاق ريهام واستمرار مشكلة نسرين وعيسى.





تذهب نسرين أمين إلى نبيل عيسى فى مكتبه بالشركة التى تجمعهما، تسأله عن سبب تهربه فيخبرها أنها تعمدت حملها لإجباره على الزواج منها، فتحدث مشادة كلامية بينهما يجتمع موظفو الشركة على إثرها، فتغادر نسرين بعد أن تهدده: "ودينى لأفضحك" ليرد عليها عيسى "أعلى ما فى خيلك اركبيه"، فما من محمود حميدة أن يحولهما للتحقيق.

ولم يظهر النجم خالد النبوى فى أحداث الحلقة الأولى، ويبدو أنه سيكون له تأثير درامى كبير على الأحداث المققبلة للمسلسل ، وهذا ما ستكشف عنه الحلقات تباعا.

ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة دى إم سى dmc الساعة ٩:٣٠ مساء، وعلى قناة الحياة الساعة ١٠:١٥ مساء، وعلى القناة الأولى المصرية الساعة ١١:٠٠ مساء .

مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.