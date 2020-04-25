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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة منى زكى للأطقم الطبية فى مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة منى زكى، تحية لكل الأطباء والممرضين، فى خطوط المواجهة الأمامية لجائحة فيروس كورونا المستجد القاتل.
ونشرت منى فيديو عبر حسابها الرسمى بانستجرام،وعلقت عليه :" للدكاترة.. للتمريض.. للفنيين.. وللعمال اللي في المستشفيات.. لكل واحد وواحدة فيكم.. تعيش".
وقالت منى فى الفيديو :" لو سألت كل أى حد من الفريق الطبى، تتمنى أيه لأى مريض، هيقولوا أنه يعيش، يعيش بصحة أحسن ووقت اطول، كلمة تعيش بنستخدمها كتير جدا، تعيش يا نجم تعيشى يا حجة، الكلمة دي محتاجينها اكتر اليومين الدول، ومحتاجين نردها للفريق الطبى من دكاترة وممرضين، وفنيين وعمال فى المستشفيات، لكل واحد وواحدة فيكم.. تعيش".
منى زكى
وشاركت النجمة منى زكى، فيديو طريف من داخل منزلها وهي تشارك أبناءها في ألعابهم بينما يقومون هم بمساعدتها في أعمال المنزل، وعلقت منى زكى على الفيديو الذي نشرته على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، اليوم، قائلة: "أنا عارفه أننا الأيام دي كلنا قاعدين في البيت بس اكتر ناس هتحس بالكلام اللي بقوله ده أى حد عنده عيال لو عندك عيال متبهدل متمرمط مش بشكل عادى هي قعدت البيت بتزهق الكبار فأكيد الصغيرين هيزقوأاكتر مننا".
وتابعت في تعليقها: "قعدت أفكر كتير إزاي هما يحاولوا يساعدوني زي ما أنا ساعات بساعدهم في حاجات يعنى، فجالي أفكارإنى ممكن أعمل معاهم حاجات هما بيحبوها وأشاركهم في حاجاتهم عشان هما كمان لما أطلب منهم حاجة وأحب يساعدوا في البيت يعملوها بسهولة خالص يلمعوا خشب الأرض يلعبوا معايا رياضة عشان ميبقش في ازعاج".
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