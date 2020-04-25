شكرا لقرائتكم خبر عن "الاختيار" الثانى فى قائمة الأعلى مشاهدة على يوتيوب.. وسينرجى: انتظروا الحلقة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفت شركة سينرجى بتصدر مسلسل "الاختيار" تريند يوتيوب، بعد عرض الحلقة الأولى منه أمس الجمعة. وقالت شركة سينرجى على حسابها الرسمى عبر تويتر: "مسلسل الاختيار تريند رقم 2 في قائمة الأعلى مشاهدة على يوتيوب انتظروا الحلقة الثانية".



سينرجى

ونجحت الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة أن تصل إلى قلوب الجماهير فى كل مكان بالوطن العربى، وحققت نسبة مشاهدة عالية واتصدر التريند على يوتيوب، لذلك حرص كرارة على توجيه الشكر لله عز وجل، ثم الشكر لجمهوره في كل مكان، قائلا: "الحمد لله.. وشكرا لكل الناس".

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة ‎ ONبمشهد ‏القبض على الإرهابى هشام عشماوى - أحمد العوضى - ووصوله إلى مطار القاهرة فى قبضة الأمن ‏المصرى قادما من ليبيا، والذى ظهر من خلال تلك المشهد النجم محمد رجب فى دور أحد الضباط المشاركين ‏فى القبض على عشماوى‎.‎

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وشهدت الحلقة أيضا مشهدا بين عشماوى "أحمد العوضى" وبين المنسى "أمير كرارة"، أثناء إنهاء ‏عشماوى إجراءات استقالته من الجيش المصرى، إذ دار حديث بينهما عن ترك عشماوى لجيش بلده، مما ‏أوضح الحديث أن عشماوى بدأت أفكاره تميل إلى التكفيريين.‏