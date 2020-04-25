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شكرا لقرائتكم خبر عن "الاختيار" الثانى فى قائمة الأعلى مشاهدة على يوتيوب.. وسينرجى: انتظروا الحلقة الثانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفت شركة سينرجى بتصدر مسلسل "الاختيار" تريند يوتيوب، بعد عرض الحلقة الأولى منه أمس الجمعة. وقالت شركة سينرجى على حسابها الرسمى عبر تويتر: "مسلسل الاختيار تريند رقم 2 في قائمة الأعلى مشاهدة على يوتيوب انتظروا الحلقة الثانية".
سينرجى
ونجحت الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة أن تصل إلى قلوب الجماهير فى كل مكان بالوطن العربى، وحققت نسبة مشاهدة عالية واتصدر التريند على يوتيوب، لذلك حرص كرارة على توجيه الشكر لله عز وجل، ثم الشكر لجمهوره في كل مكان، قائلا: "الحمد لله.. وشكرا لكل الناس".
بدأت الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة ONبمشهد القبض على الإرهابى هشام عشماوى - أحمد العوضى - ووصوله إلى مطار القاهرة فى قبضة الأمن المصرى قادما من ليبيا، والذى ظهر من خلال تلك المشهد النجم محمد رجب فى دور أحد الضباط المشاركين فى القبض على عشماوى.
وشهدت الحلقة أيضا مشهدا بين عشماوى "أحمد العوضى" وبين المنسى "أمير كرارة"، أثناء إنهاء عشماوى إجراءات استقالته من الجيش المصرى، إذ دار حديث بينهما عن ترك عشماوى لجيش بلده، مما أوضح الحديث أن عشماوى بدأت أفكاره تميل إلى التكفيريين.
مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.
ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة 103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.
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