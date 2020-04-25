شكرا لقرائتكم خبر عن الحزن يخيم على مصر بعد الهجوم الإرهابى بالحلقة الأولى من "الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انتهت الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض علي شاشة on، بمشهد حزين علي مصر ، حيث استعرض المشهد الهجوم الارهابى علي ضباط وجنود كمين رفح ، وقتل الارهابيين جميع جنودنا البواسل أثناء شهر رمضان، حيث كشف مخرج العمل عن مسرح الجريمة الأصلى فى سيناء بجانب مشاهد المسلسل، ليوضح غدر الأرهاب الاسود علي جنودنا.

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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله وكريم عبد الخالق ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.