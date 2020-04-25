درة بالحجاب:" لا تنسوني في دعواتكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -هاني صابر :

ظهرت الفنانة درة، بالحجاب عبر خاصية ستوري حسابها على انستجرام.

وكتبت درة، على الصورة : "ربنا يتقبل منا ومنكم صلاتنا وصيامنا ودعواتنا.. شكرا لمحبيني، لا تنسوني في دعواتكم".

يذكر أن، آخر أعمال درة، مسلسل "بلا دليل"، وشارك فى بطولته خالد سليم وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوي ونيقولا معوض وديانا هشام وجمال عبد الناصر وأشرف زكي ومحمد لطفي شاهين تأليف انجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج سينرجي.