بعد إعلانهما الرمضاني.. العسيلي عن بهاء سلطان : "عامل زي ميسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص الفنان محمود العسيلي، على التعليق على التعاون الذي جمع بينه وبين الفنان بهاء سلطان في أغنية إعلان رمضان لصالح أحد البنوك المصرية، ويعرض على الشاشات خلال الشهر الكريم.

‏وكتب العسيلي، عبر حسابه على تويتر: "بهاء سلطان.. عامل زي ميسي كدا.. ورجع أهو وبقوة الحمد لله".

جاء ذلك ردا على أحد متابعه على تويتر، والذي قال له : " صوتك على راسي والله ومن أحلى الأصوات في الوطن العربي وفي التوب 5 كمان، لكن بهاء سلطان من كوكب تاني.. أتمنى منكوا كأصدقاء تساعدوه في مشكلته وترجعوه تاني".

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وحملت الأغنية اسم "إنت استثنائي"، وهى من كلمات أمير طعيمة وألحان محمود العسيلي وتوزيع علي فتح الله.

يذكر أن، العسيلي، كان قد أعلن في وقت سابق عبر انستجرام عن تعاون يجمعه مع الفنان بهاء سلطان، وعلق: "مع ليفيل الوحش في الغنا قريبا بهاء سلطان".