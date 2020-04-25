سيرين عبد النور توجه رسالة لصناع الدراما الرمضانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : حرصت الفنانة سيرين عبد النور، على تقديم التهنئة لصناع الدراما الرمضانية في مصر والدول العربية. وكتبت سيرين، عبر حسابها على تويتر، قائلة : "‏مبروك عرض أول حلقة للمسلسلات الرمضانية ولكل زملائي من ‎لبنان ‎وسوريا ‎ومصر والخليج". Advertisements وأضافت : "يعطيكن ألف عافية، وشو حلو انكن عم تنوروا الشاشات العربية، وتكونوا ضيوف محببين للناس ببيوتهن" . يذكر أن، سيرين عبد النور تشارك في رمضان من خلال برنامج يجمعها مع الفنان أحمد فهمي على قناة MBC.

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