فيديو| منى زكي تبعث رسالة للفرق الطبية: تعيشوا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة منى زكي، رسالة شكر للفريق الطبي المصري، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بشأن فيروس كورونا المستجد.

ونشرت منى زكي مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، قالت فيه :"لو سألت أي حد من الفريق الطبي تتمنى إيه لأي مريض، الإجابة دايما هيكون إنه يعيش بصحة أحسن ووقت أطول".

وأضافت"كلمة تعيش بنستخدمها كتير أو في حياتنا، تعيش يانجم، تعيشي يا حاجة، بس الكلمة دي محتاجينها أكتر اليومين دول، ومحتاجين نردها لكل الفريق الطبي، من دكاتره وممرضين، فنيين، عمال في المستشفيات، لكل واحد وواحدة فيكوا تعيش".

منى زكي تواصل تصوير مسلسلها "تقاطع طرق"، بعد خروجه من قائمة العرض في رمضان.