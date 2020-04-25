تراند اليوم : إعلان لفنانة شهيرة يثير الجدل في مصر وطلب إحاطة بالبرلمان: مادة خادشة للحياء

سادت حالة من الجدل بين النشطاء على "تويتر"، بسبب كلمات أغنية الإعلان التي ترددها ميس حمدان، وتخاطب بها ابن الجيران، الذي أعجبت به وبدأ عرضها في أول ايام رمضان

وهاجم الجمهور الفنانة ميس حمدان، بسبب ظهورها في أحد الإعلانات الدعائية للملابس الداخلية للرجال، حيث كانت هناك جرأة في كلمات الأغنية التي قامت بغنائها ضمن العمل.

تقول كلمات الأغنية: "ابن الجيران بغرامه مشغولة.. عليه عضلات وقوة ورجولة.. فنلاته عضلاته.. بيجاماته حركاته.. شرباته خطواته.. استكاته".

الفنانة ترد

وتحفظت ميس حمدان، على الرد المباشر على حالة الجدل على إعلانها، مشيرة إلى أنه صعب إرضاء كل الأذواق، وقالت: «اللي يعجبه يعجبه واللي يهاجم براحته».



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طلب إحاطة واتهامات بخدش الحياء



تقدم جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزارة الدولة لشئون الإعلام بشأن إذاعة مواد إعلانية خادشة للحياء عبر شاشات التلفزيون مع بداية شهر رمضان.

وأشار النائب إلى أن هناك حالة من الغضب سيطرت على عدد كبير من المواطنين بسبب إعلان شركة ملابس "قطونيل" والذي ظهرت فيه إحدى الممثلات تغني بعبارات غير لائقة، فضلا عن بعض الحركات المستفزة للمشاهدين.

وأوضح أن ما جاء في الإعلان يتنافى مع الآداب والأخلاق العامة ويندرج تحت جريمة خدش الحياء والتي جرمها القانون وحدد عقوبة لها.

وأشار إلى أنه جاء في المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات أن عقوبة مرتكب جريمة "خدش الحياء" الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنتين، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة، على وجه يخدش حياءه.

وقال النائب: القانون أقر العقوبة في حال خدش حياء شخص واحد فما بالنا بإعلان يشاهده الملايين على مدار الساعة، ويحتوى على عبارات خادشة للحياء وأثارت غضب شريحة كبيرة من المواطنين.

وطالب جون طلعت باتخاذ قرار عاجل بوقف إذاعة الإعلان فورا على جميع القنوات الفضائية، وكذلك تطبيق القانون بتهمة خدش الحياء ضد الإعلان والمسئولين عنه.

واختتم جون طلعت طلب الإحاطة، قائلا: تطبيق القانون بحزم في مثل هذه التصرفات يكون رادعا للحد من انتشار هذا النوع من الإعلانات المرفوضة.