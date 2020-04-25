بدايات باهتة للدراما السعودية في رمضان 2020 وتفاوت في الآراء وقناة ذكريات تستحوذ على الحنين

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 أبريل 2020 07:46 مساءً - شهد اليوم الأول من شهر رمضان المبارك مجموعة من الأعمال الدرامية السعودية، التي غلب عليها طابع الكوميديا، وجاءت جميعها جديدة وغير مستكملة لأجزاء من العام الماضي، وعُرضت على قنوات MBC، SBC، روتانا خليجية.



بدأت هذه المسلسلات بوتيرة هادئة عكست التوقعات بالتنافس الكبير بينها، لكسب رضا المشاهد، وهو الأثر الذي ألقى بظلاله على منصات التواصل الاجتماعي؛ إذ لم تصل للجانب المأمول حتى على مستوى التنافس في الترند السعودي، عكس ما كانت تجري عليه الأمور في الأعوام الماضية، ويرى رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الأحداث قد تتطور وتتَّسم بالتحسن مع الأيام القادمة، إلا أن معظم الآراء لم يحتدم عليها التنافس.



وكان ناصر القصبي على موعد مع الكوميديا، من خلال مسلسل مخرج 7، الذي يقوم ببطولته، إلا أن الحلقة الأولى لم تصل إلى المستوى المأمول من الرضا لدى المشاهدين، وهو ما تبين من خلال وسم #مخرج7، الذي تجاوز 20 ألف تغريدة منذ لحظة بث المسلسل.



وتدور أحداث المسلسل في قالب اجتماعي كوميدي، بحلقات متصلة ومنفصلة، تناقش موضوعات مختلفة، وتسلِّط الضوء على التحولات التي شهدها المجتمع السعودي في السنوات الأخيرة، وانعكاسها على العلاقات الاجتماعية، وما يحمله من تحديات، إلا أن التعليقات عليه من قِبَلِ المشاهدين جاءت في معظمها سلبية تجاه العمل، منتقدين بذلك ما تبعه من حيثيات.



وعلَّق الكاتب والناقد رجا المطيري، عبر حسابه في "تويتر"، كاتبًا: "بداية مخيبة لمسلسلَيْ مخرج 7 وضرب الرمل، مهما جمعت من النجوم إذا لم تكن هناك رؤية ولا سيناريو ولا جدية، فالنتيجة مثلما ترون".

تغريدة رجا المطيري عن بداية الاعمال السعودية

كما كتب الصحفي والناقد الفني عبد الرحمن الناصر: إخفاق تلفزيوني في الفترة الذهبية.. من الحلقة الأولى.. لم ينجح أحد.. منتظرين مسلسل أم هارون.. لغة بصرية وقصة مفاجئة تدعم مشاهدتها".



كما تمَّ عرض مسلسل ضرب الرمل، الذي يقوم ببطولته الفنان خالد عبد الرحمن، ليقتحم الدراما لأول مرة في مسيرته، ويستعرض العمل أحداثًا من التاريخ السعودي، وهو مأخوذ من رواية ضرب الرمل، للروائي محمد



المزيني، وحقَّق المسلسل عبر منصة تويتر حوالي 18 ألف تغريدة، ما بين مؤيد ومعارض، إذ ظهر خالد عبد الرحمن في أول مشاهد العمل، ولعل شعبية خالد عبد الرحمن هي ما أدت إلى أن يتصدر الترند لحظة عرض العمل، الذي أخذ ردود فعل إيجابية من الحلقة الأولى إلى حدٍّ ما.



إلا أنه على مستوى المشهد الفني السعودي، لم تكن الحركة في مواقع التواصل غزيرة مثلما عُرفت عنه خلال الأعوام الماضية حول المسلسلات السعودية، وخيَّم السكون على الكثير من النقاد والكتاب في الإبداء عن آرائهم حول الحلقة الأولى من الأعمال السعودية، ويأتي منها مسلسل "أوريم" الكوميدي، الذي تم عرضه لمدة عشر دقائق في الفترة الذهبية، ومسلسل "مليار ريال" الكوميدي، الذي يتناول العديد من القضايا في قالب كوميدي، ويُعتبر من المسلسلات السريعة أيضًا، وجميع هذه الأعمال المذكورة مرت في مواقع التواصل مرور الكرام، دون أي تأثير يُذكر، أو شغف يقود الرواد والكتَّاب لإبداء آرائهم، ويرجع ذلك إلى البدايات الباهتة، والتكرار في الأعمال، الذي تسبَّب في الردود المحبطة والسلبية، عطفًا على ما جاء في السوشيال ميديا، فيما ينتظر المشاهدون حلقات عبد الله السدحان، عبر المسلسل الخليجي كسرة ظهر.



في حين استحوذت قناة ذكريات على جزء من العاطفة والحنين للمشاهدين، إثر عرضها لمجموعة من المسلسلات السعودية قبل عِقْدَيْنِ من الزمن، وتم عرض مجموعة من الأعمال من خلالها، وكتب أيضًا الناقد رجا المطيري في تويتر: "وجود قناة ذكريات وعرض الأعمال القديمة يمنحنا نقطة قياس ضرورية لمعرفة الموقع الراهن للدراما السعودية، وما شاهدته اليوم من أعمال جديدة وقديمة، يمكن القول إن الدراما السعودية ما زالت تراوح مكانها، نفس الأفكار والأسلوب ولم يتغير سوى دقة الصورة، للأسف الجديد لم يستطع تجاوز القديم".



وقد بارك الفنان فايز المالكي للمخرج عامر الحمود، الذي استحوذ على مجموعة كبيرة من الأعمال القديمة المعروضة، كاتبًا في حسابه: "ألف مبروك.. أول مخرج عربي يُعرض له ستة مسلسلات في شهر واحد وبقناة واحدة".

تغريدة فايز المالكي



وعرضت قناة ذكريات أيضًا مسلسلات "العولمة، أبو رويشد، الديرة نت، أبو العصافير، خارطة أم راكان"، وغيرها من الأعمال التي نالت استحسان المشاهدين، مسترجعين بها ذكريات عمرها أكثر من 20 عامًا.



وستسفر الأيام القادمة عن حال الدراما السعودية تحديدًا بالحلقات القريبة القادمة، عبر آراء النقاد والكتاب حول منهج المسلسلات السعودية والمعالجة



الدرامية. "الخليج 365" ستعرض لكم أبرز الآراء والنقد حول الأعمال السعودية خلال الأيام القادمة في شهر رمضان.

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