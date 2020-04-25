صور .. أحمد حمدي يقتحم عالم الفن بـ نايل النظارات

فتح مجال بيع النظارات الطريق أمام أحمد حمدي صاحب ماركت نايل النظارات لدخول عالم النجومية من خلال التعامل مع المشاهير من نجوم الفن الأمر الذى دفعه لعمل البوم صور للنجوم الذين أرتدوا نظارات من نايل للنظارات في أعمالهمالسينمائية والدراما.
حمدي يحكي قصة إقتحامه لعالم الفني حيث يؤكد أنه عاشق للفن من صغره وحريص على متابعة الأعمال الجديدة التي تعرض في السينما والمسرح والتلفزيون لحبه للفن.
وأعترف حمدي بأن إرتداء النجوم للنظارات من الماركت الخاص به ساعده كثيرًا في إقتحام العالمية بعدما تصدر الماركت البرندات العاليمة وأصبح ينافسهم بقوة ويصبح المسؤول الأول عن نظارات المشاهر.
وصرح حمدي قائلًا: من أبز النجوم الذين إرتدو نظارت من محله الخاص كارول سماحة، أحمد فهمي، محمد عادل إمام، أمير كرارة، حازم إمام، يسرا، هنا الزاهد.
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