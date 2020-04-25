خاص .. البوستر الرسمي الثاني لـ فرصة نرجع

كشفت مصادر خاصة عن طرح البوستر الرسمي الثاني لأوبريت فرصة نرجع.

وصرح مصدر مقرب في تصريحات خاصة لـ الوفد: من المقرر ترجمة الأوبريت إلى العديد من اللغات

منها الإنجليزي.

وأضاف المصدر قائلًا: أوبريت فرصة نرجع رسالة إلى العالم لنشر السلام العالمي، وليكون الجميع يد واحدة.

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وكليب فرصة نرجع من غناء الفنان إيساف، والفنانة باسكال مشعلاني، ومن إخراج هنا حافظ، إشراف فني أحمد حسني، تم تصويره بين لبنان ومصر.

يذكر أن كليب فرصة نرجع من كلمات رمضان محمد، ألحان أحمد البرازيلي، توزيع موسيقي محمد الشاعر.