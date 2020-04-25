شاهد .. أحداث مسلسل النهاية الحلقة 2 الثانية " الروبوت زين "

ينتظر عشاق الممثل والفنان يوسف الشريف بعد ساعات قليلة من الان، مشاهدة ممثل المفضل يوسف الشريف بعد غياب دام لثلاث سنوات، حيث يدخل يسف الشريف السباق الرمضاني لهذه السنة بقوة من خلال مسلسله “النهاية” حيث لاقى المسلسل إستحسانا كبيراً لدى الجمهور ويتوقع للمسلسل ان ينافس بقوة في رمضان 2020.

حيث ان المسلسل يحكي عن قصة مهندس الذي يجسد شخصيته

عمر الشريف، الذي يحاول التصدي القضاء على التكنولوجيا والتطور الكبير الذي يؤثر على حياة البشر، في سعيه لتحقيق هدفه يواجه المهندس رجل مستنسخ منه لتبدء الأحداث الدرامية والخطيرة لتستمر طال حلقات المسلسل.

تدور أحداث المسلسل في أطار من الخيال العلمي المغامرات، وهو ما تعود عليه الجمهور من يوسف

Advertisements

الشريف، حيث يسرد المسلسل ماذا قد يفعل التطور في حياتنا بعد مائة سنة من الأن، ويركز المسلسل حول صناعة الربورتات ومدى قدرتها على التوغل في المجتمع بين الناس وماهو مدى تأثير هذه الريبورتات في حياتنا سواء بشكل إيجابي أو بشكل سلبي، مما قد يهدد بنهاية العالم.

لمشاهدة الحلقة الثانية من مسلسل النهاية ( اضغط هنـــــــــــا )

لمشاهدة الحلقة الثانية من مسلسل النهاية ( اضغط هنـــــــــــا )

لمشاهدة الحلقة الثانية من مسلسل النهاية ( اضغط هنـــــــــــا )

لمشاهدة الحلقة الثانية من مسلسل النهاية ( اضغط هنـــــــــــا )

برومو المسلسل