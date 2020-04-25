شاهد ... برنامج رامز مجنون رسمى الحلقة 2 الثانية " "

أكد رامز جلال في خلال إتصال تليفوني مع شريف عامر في برنامج يحدث في مصر أمس الخميس الموافق الثالث والعشرون من شهر أبريل الجاري لعام 2020، أن برنامجه رامز مجنون رسمي هو مختلف بكل المقاييس عن برامجه السابقة مؤكداً أن الرعب فيه إي أقصى درجة ممكنة كما كشف عن سر الصبغة الزرقاء مازحاً “عملت شعري في مدبغة”.

الان بعد دقائق في بداية التتر الجديد الرائع الذي

قد حظى بثلاثون مليون متابع في أقل من 72 ساعة ونجاحات كبيرة منتظرة لبرنامج رامز مجنون جداً إنتظرونا لتغطية التفاصيل كاملة نصية فور بداية الحلقة الأولى من برنامج برامز مجنون رسمي مع الضيفة المتوقعة فيفي عبده التي قامت بعمل برنامج أيضاً العام الحالي يندرج تحت إسم “خلى بالك من فيفي”.

فوجئ الجميع أمس الجمعة الموافق الرابع والعشرون من شهر ابريل الجاري من عام 2020 من عرض برنامج رامز مجنون رسمي، والذي قد استضاف في الفنانة غادة عادل ولكن بسيناريو جديد وهو مكشوف للجميع ولكن بأساليب جديدة وده شكل جديد، وقد نال البرنامج الجديد برامز اعجاب الملايين من المتابعين من خلال ظهور في محركات البحث جوجل بشكل كبير.

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لمتابعة ومشاهدة الحلقة 2 من برنامج رامز مجنون رسمى ( اضغط هــنـــــا ).



لمتابعة ومشاهدة الحلقة 2 من برنامج رامز مجنون رسمى ( اضغط هــنـــــا ).



لمتابعة ومشاهدة الحلقة 2 من برنامج رامز مجنون رسمى ( اضغط هــنـــــا ).

برومو البرنامج