سيرين عبد النور بمفاجأة غنائية مع أحمد فهمي -بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ أغنية ديو مع الفنان المصري ​أحمد فهمي​ بعنوان "طول ما قلوبنا بتحب الحياة"، من كلمات أمير طعيمة وألحان ايهاب عبد الواحد وتوزيع وسام عبد المنعم.

الأغنية تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب وشكلت مفاجأة لمحبيها ومتابعيها إذ شاركتها سيرين عبر صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وهي كانت أعلنت عنها تزامناً مع عرض برنامجها "سهرانين معاكم في البيت" الذي تقدمه مع فهمي، تمّ عرضها على شاشة "MBC" قبل بدء البرنامج.

الأغنية حملت الفرح والأمل ودعوة لحب الحياة وشارك في الكليب عدد من المشاهير من بينهم باسل خياط، مهيرة عبد العزيز، أنابيلا هلال، بالاضافة إلى أطفال "ذا فويس كيدز"،

وتعتبر هذه التجربة الأولى لـ سيرين في عالم تقديم البرامج بعد الغناء والتمثيل، أما أحمد فهمي فليست هذه تجربته الأولى في التقديم، فقد سبق وقدم أشهر برامج للمواهب عبر محطة "mbc" وهو برنامج "آراب أيدول".

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