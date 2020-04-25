ميرنا وليد - بيروت - تنشط المغنية الأميركية الشهيرة ​جانيت جاكسون​ على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة خصوصاً بعد اضطرارها للالتزام بالحجر المنزلي بسبب اتخاذها اجراءا وقائية من انتشار ​فيروس كورونا​.

وكثفت جانيت تواجدها في صفحاتها على هذه المواقع من نشرها مقاطع فيديو من أغنياتها وكذلك للصور، لكنها أثارت ذهول ودهشة متابعيها بصورة قديمة لها شاركتها معهم في صفحتها، بدت فيها مرتدية لانجري عبارة عن قطعتين هما حمالة صدر وسروال داخلي مثير "سترينغ" كشفت من خلالهما عن مفاتنها وخصرها النحيل وبدا قسم من مؤخرتها المشدودة فيما اكتفت بارتداء جاكيت سوداء مقلمة بياقة بيضاء فتحتها عن صدرها مستعرضة قوامها المثير، وصففت خصلات شعرها بشكل متموج وتركته ينسدل على وجهها.

ولاقى المنشور تفاعلاً كبيراً فحقق أكثر من 300 ألف إعجاب في أقل من 24 ساعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جانيت جاكسون غاية في الإثارة باللانجري-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.