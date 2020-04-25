شقيقة عامر زيان تهنئه بعيد ميلاده-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - هنأت الممثلة اللبنانية ​لارا خوري​ شقيقها الفنان اللبناني ​عامر زيان​ واسمه الحقيقي ​ريمون الياس خوري​ بعيد ميلاده وذلك في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت لارا صورة جمعتها بشقيقها وهو يلف ذراعه على كتفها وبدا أمامهما قالب حلوى بالشكولاتة مزين بنوتات موسيقية ومطبوع عليه صورة عامر زيان وعلقت عليها :"عيد ميلاد سعيد يا أخي العزيز، أتمنى لك المزيد من النجاح، الصحة والسعادة لسنوات عديدة، والكثير من الحب"، وعلق زيان بإيموجي على شكل قلب.

إشارة إلى أن عامر زيان ولد في 25 نيسان/أبريل عام 1988 وجاءت انطلاقته بأغنية "بتعلملي بدقلا" في عام 2009 وأغنية دويتو مع إليان محفوظ بعنوان "ع طريقك" ، الأغنية الثالثة "بنص الليل" في عام 2010 ومن بعدها أطلق ألبومه الأول "دنية عشق" عام 2011 ثم توالت أعماله التي كان آخرها أغنية تغيرت كتير وهي عبارة تتر مسلسل لو ما التقينا للممثل اللبناني ​يوسف الخال​ والممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي.

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