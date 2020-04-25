ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الفنانة السورية ​أصالة​ اعترافاً حول طليقها المخرج ​طارق العريان​ كشف أنها لا زالت تكن له المشاعر، وجاء هذا الاعتراف مقابلة على الهاتف لأحد البرامج التلفزيونية.

وبعفوية أكدت أصالة إن أكثر ما تفتقده في أول أيام رمضان وهو وجود زوجها السابق طارق العريان معها خاصة على مائدة الإفطار.

وحول أخطائها خلال العام المنصرم أشارت أصالة إلى إلى أن مشاعر الندم تنتابها وهي تحاول جاهدة أن تجد طريقة لتقدم بها الاعتذار على ما بدر منها. وقالت أصالة :"الحياة تأخذنا بالانشغالات والمسؤوليات والخلافات، اللي بكون فيها بيتخللها هيك بتكون لحالها بتهد جبال وبالتأكيد مرات البني آدم بيكون مو متوازن فبيصرح بتصريحات بيندم عليها فيما بعد".

من جهة أخرى، نفت أصالة ما يتردد عن وجود أي خلاف مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لافتة إلى أنها لم تلتق بها للأسف سوى مرات قليلة، ولكن بينهما أصدقاء مشتركين منهم المصمم نيكولا جبران وخبير التجميل بسام فتوح، وتتمنى أن تلتقيا سوياً قريباً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أصالة توجه رسالة لـ طارق العريان فهل ستعود المياه إلى مجاريها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.