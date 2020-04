ما حقيقة سرقة فكرة مسلسل ياسمين صبري من هذا الفيلم الأجنبي؟

ميرنا وليد - بيروت - بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل "فرصة ثانية" الذي تقوم ببطولته الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​، إختلفت الآراء والتعليقات حوله، منها ما كان إيجابياً، والآخر سلبياً.

وكان من بين هذه التعليقات، ما أثير عن أن قصة العمل مسروقة من قصة فيلم أجنبي بعنوان The VOW، إذ كتب أحدهم:"رسالة إلى الأستاذة ياسمين صبري.. يعني اننتي اتجوزتي أبو هشيمة وقولنا ماشي مفيش مشاكل.. بس خليه يشتريلك مؤلف عدل بدل ما تسرقي قصة فيلم (THE VOW) مع بعض التعديلات !!".

واستطردت: "رائعة رايتشل مكأدامز وتشانينغ تيتوم متكررش بالواد الكلح اللي قدامك ده !!"، مضيفة: "عارفة يا ياسمين لو اللي في بالي طلع صح وطلع فعلا (THE VOW) هقلب عليكي".