ميرنا وليد - بيروت - بعد فترة على الأخبار التي تمّ تداولها عن حمل الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ بطفلها الرابع، وهو الأمر الذي أثاره المنتج اللبناني ​صادق الصباح​ في حديث تلفزيوني له مؤخراً، خرجت عجرم لتعلّق للمرة الاولى على الموضوع، نافيةً الامر تماماً.

وجاء ذلك خلال حلولها ضيفة على الحلقة الأولى من برنامج "سهرانين معاكم بالبيت" الذي تقدمه الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ والفنان المصري أحمد فهمي خلال شهر رمضان الحالي.

وخلال الحديث مازحت سيرين نانسي ونصحتها بإنجاب أكثر من 10 أطفال، وذلك لأنهم سيحملون نفس ملامحها الجميلة ورقتها وبساطتها.

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كانت هذه تفاصيل خبر التعليق الأول لـ نانسي عجرم على أخبار حملها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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