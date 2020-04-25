كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر القبض على الفنان محمد محمود بسبب وصل أمانة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم القبض على الفنان محمد محمود لامضاءه على وصل أمانة بضمان الفناني علي ربيع ومصطفى خاطر بشراء السيارة التي تم تعرضها لحادث وكسرها ولم يكن منها فائدة الأن.

وتدور أحداث مسلسل "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.

وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.