كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر هيثم شاكر ينقذ سهر الصايغ من اغتصاب! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنقذ الفنان هيثم شاكر، حبيبته الفنانة سهر الصايغ، من جريمة "إغتصاب" على أيدي مالك محل الملابس الذي تعمل به سهر، جاء ذلك ضمن أحداث الحلقة الثانية من مسلسل"حب عمري".



وكان على وشك الإحتجاز بقسم الشرطة لولا تدخل الممثلة أماني كمال، بعرضها على صاحب محل الملابس تعويضه بالمال ويتنازل عن المحضر.