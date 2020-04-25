كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد رجب عن مشاركته في "الاختيار": "شرف لى" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحرص الفنان محمد رجب على التواصل الدائم مع جمهوره ومتابعيه، وذلك من خلال نشر فيديوهات وصور من يومياته الخاصة على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر محمد رجب صورة له عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، ظهر فيها برفقة الفنان أمير كرارة، وعلق على الصورة قائلاً "شرف لي إن شاركت في مسلسل الاختيار الذي يحكي عن أبطال عظماء وقفوا ضد الارهاب لحمايه الوطن رحم الله شهداء الوطن وألف مبروك لاخويا النجم امير كرارة".

يذكر أن آخر أعمال محمد رجب مسلسل الأخ الكبير من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، بطولة محمد رجب وعبير صبرى وهبة مجدى ودينا فؤاد، ومحمد عز ومحمود حجازى وهاجر أحمد، وراندا البحيرى.