تراند اليوم : ليالينا 80 الحلقة الأولي .. تجسيد مشهد إغتيال الرئيس السادات

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل “ليالينا 80” بحادث إغتيال الرئيس السادات بالمنصة عام 1981، ويصل في نفس اليوم هشام “إياد نصار” قادما من الدوحة.

وظهرت غادة عادل بلوك جديد فى فترة الثمانينات، وهى تعمل بإحدى الشركات مع الفنان محمد الشقنقيرى، حيث حدثت مشادة كلامية بينها وبين زوجها “هشام”، بسبب صرفها للأموال التى كان يرسلها من الخارج وشراء سيارة خاصة بها ووصفها بالبرود وعديمة المسؤلية.

مسلسل “ليالينا 80” يعرض حصريا على CBC الساعة 8 مساء ويعاد 1 صباحًا، و 1.45 صباحًا، وهو بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى.

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وهو بمشاركة كل من نورهان، محمد رشاد، منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس.

المسلسل اجتماعى درامى من دفتر أحوال الأسرة المصرية يرصد مشكلات المجتمع المصرى منذ فترة الثمانينيات، وكيف كانت الأفكار والتوجهات فى المجتمع خلال تلك الفترة مرورا بفترة التسعينات وحتى قدوم الالفية الجديدة.

مسلسل “ليالينا 80” من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى.