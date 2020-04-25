تراند اليوم : دينا الشربيني في أزمة بعد الاخطاء الفنية في مسلسل ” لعبة النسيان “

حالة من الجدل سادت بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما إنستجرام، بسبب مسلسل «لعبة النسيان» للفنانة دينا الشربيني، وتساءل البعض عن بعض الأخطاء الفادحة في أحداث المسلسل.

وكتبت إحدى المتابعات، تغريدتين على تويتر، قائلة: «هي ازاي دينا الشربيني فضلت في غيبوبة أربع شهور وفاقت حواجبها مضبوطة؟؟»، وكتبت تغريدة أخرى: «طيب سؤال تاني .. هي إزاي دينا الشربيني عندها 28 سنة وعندها بنت عندها بتاع 14 سنة؟»، وكتبت متابعة أخرى، قائلة: «مسلسل دينا الشربيني و دة ابنها اللي لسة مخلفاه بس نزل ف اولي ابتدائي علي طول».

وينتمي مسلسل “لعبة النسيان” لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.