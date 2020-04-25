أصالة تعترف: افتقد طارق العريان على مائدة رمضان



اعترفت الفنانة السورية أصالة في تصريح لبرنامج The insider، أنها تفتقد حضور طليقها المخرج المصري طارق العريان في أول أيام شهر رمضان، خاصة على مائدة الإفطار.



وأوضحت أصالة أنها تحمل في هذا الشهر كثيرًا من المشاعر بينها الندم على بعض ردود أفعالها، مضيفة: “أكيد ارتكبت أخطاء فادحة في 2019 وبدايات العام الجاري.. بدي ألاقي طريقة أعتذر عنها لأني ما بعرف شو كان سببها”.

Advertisements



وأشارت إلى أن الحياة تأخذنا بالانشغالات والمسؤوليات والخلافات، مضيفة: “اللي يكون بيتخللها هيك بتكون لحالها بتهد جبال وبالتأكيد مرات البني آدم بيكون مو متوازن فبيصرح بتصريحات بيندم عليها فيما بعد”.



يذكر ان اصالة اعلنت طلاقها من العريان في بداية العام الحالي بعد 14 عاما من الزواج.