نانسي عجرم تنفي لسيرين عبد النور خبر حملها وتتحدث عن يومياتها في الحجر المنزلي

حلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ضيفة من منزلها على برنامج "سهرانين معاكم بالبيت" الذي تقدمه سيرين عبد النور والممثل المصري أحمد فهمي عبر قناة MBC.



ونفت نانسي شائعة حملها التي كانت قد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأكدها المنتج صادق الصباح في مقابلة له، في معرض حديثه عن عدم مشاركة نانسي كضيفة شرف في مسلسل " سكر زيادة".



ومازحت سيرين نانسي ونصحتها بإنجاب أكثر من 10 أطفال، لأنهم سيحملون نفس ملامحها الجميلة ورقتها وبساطتها.



وأوضحت نانسي أن طفلتها الثالثة قد نثرت الحب والبهجة في حياتها هي وزوجها وملأت منزلهما سعادة والمزيد من الطاقة الإيجابية، وأكدت أنها لاتفرق بين إنجابها لصبي أو فتاة.



كما تحدثت عن حياتها في الحجر المنزلي، وقالت إنها باتت مدمنة للقهوة وإن هذا الامر يزعجها، ورداً على جواب عن اسم الأكلة التي كانت تنوي تعلمها فقالت إنها بالإجمال تجيد الطبخ وتطبخ يوميا، لكنها كانت تريد تعلم عمل السوشي في المنزل ولم تتعلمها.



وتحدثت عن تدريسها لبناتها، وقالت إنها تجد صعوبة في حثهن للجلوس ومتابعة دروسهن.

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كما تحدثت عن اشتياقها لفريق عملها في المكتب، ولممارسة حياتها بصورة طبيعية.

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