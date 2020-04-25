- 1/2
- 2/2
بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، نشرت الممثلة نادين نجيم صورة لها بالحجاب من مسلسل "2020" الذي خرج من سباق رمضان وكتبت تعليقاً عليها.
"بعتذر الصورة منا كتير واضحة ونظيفة. رمضان كريم لجميع اخواننا المسلمين".
نادين تعرضت للهجوم من قبل بعض من اتهمها باستغلال رمز ديني للدعاية فأجابت: "أولًا انا مسيحية و تانياً هيدي الصورة من مسلسل ٢٠٢٠ ورح ينزل بعد رمضان يعني ورا هل الصورة قصة ... و كمان بعض المسيحية بس يفوتوا عل كنيسة بحطوا على راسن و هل شي من آلاف السنين عادي الوشاح عل الرأس هو خشوع".
ولدى اتهامها باستغلال رمز ديني على سبيل المجاملة قالت "رمضان كريم الصورة من المسلسل اذا عندك مشكلة مع الحجاب برأيي ما تحضره أبداً خايفة عليك تنجلط".
كانت هذه تفاصيل خبر هجوم على نادين نجيم بسبب صورتها بالحجاب وهكذا ردت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.