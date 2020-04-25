فن ومشاهير

هجوم على نادين نجيم بسبب صورتها بالحجاب وهكذا ردت

0 نشر
farah.hassan 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements


بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، نشرت الممثلة نادين نجيم صورة لها بالحجاب من مسلسل "2020" الذي خرج من سباق رمضان وكتبت تعليقاً عليها.


"بعتذر الصورة منا كتير واضحة ونظيفة. رمضان كريم لجميع اخواننا المسلمين".

 

Advertisements

 


نادين تعرضت للهجوم من قبل بعض من اتهمها باستغلال رمز ديني للدعاية فأجابت: "‏‎أولًا انا مسيحية و تانياً هيدي الصورة من مسلسل ٢٠٢٠ ورح ينزل بعد رمضان يعني ورا هل الصورة قصة ... و كمان بعض المسيحية بس يفوتوا عل كنيسة بحطوا على راسن و هل شي من آلاف السنين عادي الوشاح عل الرأس هو خشوع".


ولدى اتهامها باستغلال رمز ديني على سبيل المجاملة قالت "‏‎رمضان كريم الصورة من المسلسل اذا عندك مشكلة مع الحجاب برأيي ما تحضره أبداً خايفة عليك تنجلط".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هجوم على نادين نجيم بسبب صورتها بالحجاب وهكذا ردت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا