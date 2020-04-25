كانيي ويست يهاجم فوربس: ثروتي ثلاثة أضعاف ما اعلنتم

نشرت مجلة " فوربس" في تقرير لها، ‏أن المغتي العالمي كانيي ويست زوج نجمة تلفزيون الواقع كيم كرداشيان أصبح مليارديرا بثروة تقدّر بـ1.3 مليار دولار اميركي.

‏كانيي ويست سارع الى الرد وهاجم "فوربس" بعد إعلانهم عن ثروته مصرحاً

"ثروتي 3.3 مليار دولار، بما أن لا أحد في فوربس يستطيع الحساب".

يذكر أن إعلان ويست مليارديراً جاء تتويجا لحملة استمرت سنوات من قبله لإضافته إلى قائمة المليارديرات السنوية في المجلة ، حسبما ذكرت مجلة فوربس أمس الجمعة. Advertisements وأعلنت فوربس أن مغني الراب ومصمم الأزياء تبلغ قيمة ثروته 1.3 مليار دولار ، بسبب ملكيته لعلامته التجارية Yeezy. وقالت إنه يدعي أنه يملك 3.3 مليار دولار.

من جهة ثانية اعترفت بلومبرغ ، التي يبدو أنها استعرضت نفس الوثائق المقدمة إلى فوربس ، بأن محاسب ويست قدم وثائق تبين أنه يمتلك أصولًا تزيد قيمتها عن 3 مليارات دولار.

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