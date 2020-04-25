خطأ إخراجي في الحلقة الاولى من مسلسل " الساحر" لعابد فهد وستيفاني صليبا



عرضت الحلقة الاولى من مسلسل " الساحر" للممثلين عابد فهد وستيفاني صليبا، وبدت الحلقة الاولى بطيئة وخالية من الاحداث، وقصيرة لا تتجاوز الثلاثين دقيقة.



المسلسل الذي سيعرض منه 15 حلقة فقط بسبب عدم الانتهاء من تصويره، على ان تعرض باقي الحلقات في موسم ثانٍ بعد رمضان، يحكي قصة منجم شهير يقرر فجاة التوبة عن خداع الناس. Advertisements

وتعود الحلقة الاولى الى خمس سنوات مضت، حيث كان يعمل فهد في نادٍ ليلي كمنسق اغانٍ، واللافت ان كل الاغاني التي بثها في النادي جديدة جدا منها " سكر محلي محطوط على كريما" وهو ما لفت مشاهدو البرنامج، فتساءلوا كيف فات المخرج ان الاغنية عمرها اشهر ببنما كان المطلوب تقديم اغان من تلك الحقبة.

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