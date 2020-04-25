ما أن انتهى عرض الحلقة الاولى من مسلسل "ولاد امبابة" حتى وجه المخرج ممدوح زكي رسالة غضب إلى القائمين على قناة النهار التي عرضت المسلسل، بسبب حذفها عددا كبيرا من مشاهد الحلقة الأولى ما تسبب في تشويه القصة وصعوبة فهم أحداث المسلسل.

وكتب المخرج عبر حسابه بموقع الفيس بوك فور عرض الحلقة: الحلقة اللي اتذاعت من مسلسل ولاد إمبابة على قناة النهار النهاردة لا تمت بأي صلة للحلقة المتسلمة للقنوات، نص الحلقه اتشال دون حتى الرجوع ليا ده غير المواعيد القذره اللي القناة بتعرض فيها المسلسل.

تابع قائلا: حسبي الله ونعم الوكيل الحلقه باظت والمسلسل حتي بدايته مش مفهومه بالمره وبوخوها وخلو دمها سم. Advertisements

مسلسل "ولاد إمبابة" بطولة: سعد الصغير، وعمرو رمزي، وسمير غانم، وفريدة سيف النصر، ومصطفى أبو سريع، وإخراج ممدوح زكي، وتأليف أيمن بكري، ويعرض عبر قنوات النهار والقاهره والناس وصدى البلد و ten وكايرو وبانوراما والتلفزيون المصري

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مشاكل رمضان 2020 بدات باكراً... مخرج "ولاد امبابة" يتهم قناة "النهار" بتشويه المسلسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.