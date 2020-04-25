إبن غادة عادل يهدد رامز جلال بعد سقوطها في حلقة “رامز مجنون رسمي”

كتب امير فتحي في السبت 25 أبريل 2020 06:56 مساءً - بعد عرض الحلقة الأولي لبرنامج المقالب “رامز مجنون رسمى” الذي يعرض علي شاشة الـ mbc والذي كانت ضحيته الأولي الفنانة المصرية “غاده عادل”، وبعد أن قام رامز جلال بنشر مقطع فيديو من الحلقة عبر حسابه الرسمى بموقع إنستجرام وكتب عليه معلّقاً:” فات 16 سنة و غادة عادل لسه بتتخض منى “.

حيث ظهرت فيه الفنانة وهي تصرخ، فجاء تعليق مفاجئ من إبنها “عبدالله مجدي الهواري” قام فيه بتهديد رامز فقال:”ماشي يا رامز انا بقي هعمل فيك مقلب عشان اللي عاملته في ماما”.

ويُذكر أن من ضيوف برنامج “رامز مجنون رسمى” هذا العام، الفنانة ياسمين صبري، نبيلة عبيد، محيي إسماعيل، فيفي عبده، بدرية طلبة، حمدي الميرغني، بوسي، باسم ياخور، ريهام عبدالغفور، أمينة خليل، ياسمين رئيس، الفنان الشعبي عبدالباسط حموده، حسن شاكوش، حمو بيكا، وبوسي ودينا واروى جودة، وبعض نجوم الكُرة المصرية مثل: علي معلول ومحمود كهربا وابو المعاطي زكي وطارق حامد.