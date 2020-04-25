بكاء وانهيار غادة عادل في أول مقالب رامز جلال

متابعة بتجـــــــــــرد: يواصل الفنان رامز جلال عرض مقالبه التي تمتد إلى تسع سنوات سابقة، إلا أنه قرر تغيير شكل المقلب الذي يتضمنه البرنامج الذي تعرضه قناة MBC مصر عبر شاشتها يوميًا خلال شهر رمضان.

وكانت الفنانة غادة عادل أول ضحية لمقلب رامز جلال في أولى حلقات البرنامج، بعد إيهامها بأنها ضيفة الفنانة أروى في برنامج “كرسي الحقيقة”.

وتعرضت غادة لتجربة مرعبة في الكرسي مع سيطرة رامز جلال على الموقف، وبدأت في البكاء من شدة الغضب والانفعال.

يذكر أنه مع عرض برومو البرنامج حقق نسبة مشاهدات عالية جداً تخطت رقم الـ30 مليون مشاهدة في خلال 72 ساعة فقط وعلق على هذا الامر مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه على قناة mbc مصر، حيث أكد أنه مرعوب من هذه الزيادة الرهيبة في نسبة المشاهدات وأن هذا النجاح الكبير يربكه ويجعله أكثر تخوفاً في المستقبل.