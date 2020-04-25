الكشف عن قصة تغريدة يوسف الشريف ومسلسل “النهاية”

متابعة بتجــــــــرد: تناقل رواد على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة نشرها الفنان يوسف الشريف، على حسابه الخاص، يدعو فيها الجمهور إلى الالتزام بوقت الصلاة وألا يضيعوا ركعة لكي يشاهدوا مسلسله، وتداولت أخبار تؤكد أن الشريف يتبرأ من مسلسله الجديد “النهاية”.

وجاء في التغريدة: “إياك أن تضيع ركعة كنت تنوي أن تركعها لله من أجل مسلسل النهاية أو أي مسلسل آخر، خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له”.

إلا أن العديد من جمهور الشريف أكدوا أن هذه التغريدة نشرها قبل أربع سنوات، وكتبها بخصوص مسلسله السابق “القيصر”، وأثار الجدل وقتها، وأنه معروف بمنشوراته التي يتقرب فيها إلى الله.

مسلسل “النهاية” بطولة يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، محمد لطفي، محمود الليثي، سهر الصايغ وياسمين علي. وتدور أحداثه بعد مئة عام من الآن أي في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.