درة تخطف الأنظار بإسدال الصلاة

متابعة بتجـــــــــرد: هنأت الفنانة درة محبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم من خلال صورة جديدة اختارتها بالحجاب.

وظهرت النجمة التونسية على طبيعتها ومن دون مكياج وارتدت حجاب يشبه اسدال الصلاة، ونالت صورتها اعجاب الالاف من متابعيها الذين تغزلوا بجمالها وملامحها من دون مكياج.

وعلقت درة على الصورة قائلة: “ربنا يتقبل مني ومنكم صيامنا وصلاتنا ودعواتنا .. شكرا لمحبيني انكم لا تنسوني في دعواتكم.

وتأتي هذه الصورة بعد الضجة التي أثيرت أخيراُ حول ارتباطها برجل الأعمال ومصمم الديكور هاني سعد، حيث رفضت الردّ على الأمر بالنفي أو التأكيد واكتفت باعتبار أن حياتها الشخصية ملكاً لها فقط.