العين الإخباريةالسبت 2020/4/25 07:46 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل ٣٩ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، متضمنة حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الكلي للإصابة بالوباء إلى ٢١٣ حالة.
وقالت الوزارة السودانية إنه وفقا للتقارير الوبائية تم تسجيل ٣٦ حالة في ولاية الخرطوم، وحالة واحدة في كل من ولاية الجزيرة والبحر الأحمر ووسط دارفور.
وأشارت إلى أن ولاية القضارف سجلت حالتين ضمن الحالات التي أعلن عنها سابقآ.
وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء الى ٢١٣ حالة، متضمنة ١٧ وفاة، فيما تماثلت ٥ حالات للشفاء، ليبلغ العدد الكلي للمتعافين ١٩ حالة.
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