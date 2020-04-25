شكرا لقرائتكم خبر عن اللؤلؤة العظيمة النادرة.. درة تكشف عن معنى اسمها فى اللغة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة التونسية درة، على مشاركة متابعيها وجمهورها، بمعني اسمها في اللغة العربية الفصحى، ونشرت صورة لها عبر حسابها بموقع الصور انستجرام، وكتبت معني اسم دره هو اللؤلؤة العظيمة النادرة".

وسرعان ما حصدت النجمة التونسية الكثير من التعليقات والإعجابات عبر الصورة والتفسير لأسمها باللغة العربية خلال وقت قصير من نشرها عبر انستجرام.

وفى تصريحات للنجمة منذ أيام، قالت إن مبررات العاملين فى المنظومة الطبية تجاه فيلم "يوم وليلة" له كل التقدير والاحترام، مشددة على أن دورها فى الفيلم لا يسىء للممرضات مطلقاً ودور الفن أن يقدم السلبيات والإيجابيات، مشددة على أن العمل نفذ من عامين وطرح فى دور العرض، ولكن نزوله على يوتيوب فى الوقت الراهن ليس من مسئولية الفنان أو الممثل، وتابعت: "أنتم فوق رأسنا من فوق وبنقدركم وبنحترمكم جداً.. ولازم نبطل نغضب من الحاجات دى.. أى مهنة فيها ده وده".

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وأضافت درة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن ملائكة الرحمة والجيش الأبيض لهم منا كل التقدير والاحترام، موضحة أن الممثل دوره يؤدى شخصية من وحى المؤلف، وتابعت: "احنا مش مسئولين عن توقيت نزول الفيلم على يوتيوب".

وأكدت الفنانة درة أن هناك أعمالا فنية كثيرة طرحت فى السابق وتناولت العاملين بالمنظومة الصحية، ولا بد أن نبتعد عن فكرة التعميم كون الجيش الأبيض معروف بتضحياته حتى قبل أزمة كورونا، وتابعت: "دورى فى الفيلم يعبر عن سيدة تعول طفلين ومعدومة وفقيرة جداً، تجعلها تفعل أشياء خطأ من أجل أن تنفق على أسرتها".

وكانت آخر أعمال درة السينمائية فيلم "يوم وليلة"، للمخرج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكرى، من بطولة خالد النبوى وأحمد الفيشاوى وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد عادل، وآخرين من النجوم، ودارت أحداثه حول أحد أمناء الشرطة، الذى يتولى البحث فى بعض القضايا الاجتماعية، خاصة تلك القضايا التى تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التى يتعرضون لها.

وعرض لدرة مؤخراً مسلسل "بلا دليل" على قناة cbc من 45 حلقة وشارك فى بطولته خالد سليم وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوى ونيقولا معوض وديانا هشام وجمال عبد الناصر وأشرف زكى ومحمد لطفى شاهين تأليف انجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج سينرجى.