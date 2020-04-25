شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا تحتفى بالأطقم الطبية بطريقة خاصة.. و"waka waka " كلمة السر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفت الفنانة الكولومبية الشهيرة شاكيرا، بالأطقم الطبية المشاركة فى الصفوف الأمامية فى معركة جائحة كورونا المستجد القاتل، إذ شاركت متابعيها بفيديو لأطباء وممرضين يرقصون على انغام أغنيتها الشهيرة "waka waka". ونشرت شاكيرا الفيديو عبر حسابها الرسمى بتويتر، وعلقت عليه :" مقاطع الفيديو هذه مدهشة وأنا فخور جدًا بهذه الأغنية التي أصبحت لكم الآن، ويمكن أن تكون رائعة في هذه الأوقات الصعبة. شكرا لكم أبطال الخط الأمامي على كل ما تقومون به!".

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