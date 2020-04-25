شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر سامي مخرج النهاية لليوم السابع: رد فعل الجمهور أجمل هدية فى عيد ميلادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل فريق عمل مسلسل "النهاية "أمس مرتين الأولى كانت بمناسبة رد فعل الجمهور والنقاد القوى وانبهارهم بأحداث وصورة الحلقة الأولى بعد عرضها والثانية بمناسبة عيد ميلاد المخرج ياسر سامي الذى عبر عن سعادته برد فعل الجمهور فى تصريح خاص لليوم السابع بعد عرض الحلقة الأولى للمسلسل وأشار إلى أن نجاح اليوم الأول هو أفضل هدية لعيد ميلادى ووجه الشكر لكل فريق عمل المسلسل بداية من بطل العمل يوسف الشريف إلى عامل البوفيه وشركة الإنتاج الاستاذ تامر مرسي والاستاذ حسام شوقي ودعمهما للمسلسل وأكد علي أن الجمهور سوف ينبهرأكثر وأكثر في الحلقات المقبلة .

يذكر أن أحداث مسلسل " النهاية " ليوسف الشريف كان قد بدأ باستعراض لشكل الحياة بعد ١٠٠ عام فالحياة اصبحت كلها " تاتش " باللمس كل ركن في المنزل يتحول لشاشة تستطيع من خلالها معرفة كل شئ عن صحتك و عن ما يدور حولك في العالم فنري المهندس زين ( يوسف الشريف) وزوجته الفنانة ناهد السباعي في منزلهما فالزوجة تغسل الملابس في غسالة حديثة جدا باللمس ويتلقي الزوج مكالمة من زميل له في العمل عبر شاشة تفتح بمحرد الاشارة فيري من يحدثه عبر شاشة أمامه ويظهر الفنان أيمن الشيوي زميل المهندس زين في عمله لكنه ينذره ويحذره من أفكاره وبحثه الذي يقوم باعداده عن الخلية وحل أزمة الطاقة ويظهر حقد وغيرة زملائه في العمل من أفكاره ونحاحه .

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وكان المسلسل قد بدأ بحلم ظهر فيه النجم محسن محي الدين واستيقظ يوسف الشريف من ذلك الحلم او الكابوس وهو في سريره وبدأ يتعامل مع التكنولوحيا المتطورة لشكل الحياة مستقبلا فكل شئ من خلال اللمس .

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين.